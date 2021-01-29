Законопроєкт про скорочення кількості нардепів до 300 осіб потрібно виносити в зал, коли буде підтримка в 300 голосів, - Разумков

Парламентарії не вносили пропозицій щодо розгляду на найближчому тижні законопроєкту про скорочення депутатського корпусу до 300 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Таких пропозицій від них не надходило", - сказав він на брифінгу в п'ятницю, відповідаючи на запитання про те, що ВР може ухвалити цей законопроєкт у цілому в період 2-5 лютого.

Водночас Разумков наголосив, що цей документ потрібно буде виносити до зали, коли "ми бачитимемо підтримку в 300 голосів".

Коли це відбудеться? Подивимося. Потрібно проводити додаткові консультації з представниками різних депутатських фракцій і груп", - додав спікер.

Як повідомлялося, в п'ятницю президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроєкт про скорочення депутатів до 300 осіб "у черзі".

Раніше, 14 січня, комітет з питань правової політики рекомендував ВР остаточно внесений президентський законопроєкт №1017 "Про внесення змін до ст.76 і 77 Конституції України", який пропонує скоротити кількість народних депутатів до 300 й обирати їх за пропорційною системою.

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Як повідомлялося, 4 лютого 2020 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №1017. За відповідну постанову на пленарному засіданні проголосували 236 народних депутатів.

У своєму законопроєкті президент Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції України закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (відповідно до чинної редакції Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України" - в поточній редакції), який на день виборів досяг 21 року, має право голосу, постійно проживає в Україні щонайменше останніх п'ять років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні протягом останніх п'яти років" - в нинішній редакції Конституції)". У законопроєкті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз - "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято в установленому законом порядку".

У ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом. Перехідні положення законопроєкту передбачають, що Верховна Рада, обрана до набуття чинності цим законом, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

3 вересня 2029 року ВР внесла до порядку денного сесії і направила до Конституційного Суду України президентський законопроєкт №1017. 18 грудня були отримано висновок КС (від 16 грудня 2019 р. № 8-в/2019) щодо відповідності законопроєкту вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Після отримання висновку КС парламент може попередньо схвалити (прийняти в першому читанні) такий законопроєкт щонайменше 226 голосами. Після цього, на наступній черговій сесії, Верховна Рада може розглядати його для ухвалення в цілому. Для цього буде потрібно щонайменше 300 голосів парламентаріїв.