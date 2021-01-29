"Звістка про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала", - Ткаченко

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що шокований інформацією про те, що в Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко повідомив у Telegram.

"Звістка про те, що у Будинку профспілок на Майдані збираються відкрити покерний клуб, шокувала. У першу чергу як громадянина. У будівлі, де під час Революції Гідності був штаб Майдану. Там, де під час пожежі загинули люди. Пам’ять про трагічні події тих днів має бути збережено, а меморіальний спадок вшановано достойно", - зазначив глава Мінкультури і інформаційної політики.

За словами Ткаченка, він стурбований такими діями і рішеннями.

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"Очевидно, що для "спортивного покеру" там не місце. Міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися у ситуації", - додав Ткаченко.

Міністр підкреслив, що в разі, якщо факт буде доведений - Мінкультури зробить все залежне, щоб не допустити розміщення в Будинку профспілок будь-яких розважальних закладів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в центрі Києва в Будинку профспілок на Майдані Незалежності відкриють гігантський покерний клуб.