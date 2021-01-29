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Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"

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Лукашенко: "Я у своїй країні абсолютно нікого не боюся"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держагентство "БЕЛТА", про це Лукашенко заявив під час зустрічі зі студентами БГУ.

За словами "президента", який захопив владу, в Раді Республіки не вірили, що він приїде на зустріч зі студентами.

"Слухайте, ви повинні врахувати одну обставину: я в своїй країні абсолютно нікого не боюся", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що йому нема чого соромитися за свої вчинки.

"Так, я не святий. Неможливо працювати Президентом більше чверті століття і десь не оступитися, не допустити помилки. Але системних помилок ми з вами не допустили", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    а тогда чего с АКС по Минску бегаешь от бабушек с мамами?)
  • Merkator_R
    Почему тогда ты бьешь людей,которые тебя выбрали и за налоги которых ты живешь?
  • Виктор Пользователь
    Ти в своїй країні проклята тварина,і будеш відповідати по закону. Лукашенко: "Я в своей стране абсолютно никого не боюсь" - Цензор.НЕТ 9354
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