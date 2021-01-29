Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила на Українському пенсійному форумі директорка Інституту психіатрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ірина Пінчук.
З огляду на швидкий процес старіння населення, за словами Пінчук, до 2030 року очікується подвоєння кількості літніх людей з психічними розладами.
За даними Інституту психіатрії, 11% населення віком 60+ потребує психіатричної допомоги, допомога також потрібна 20% пенсіонерам віком 80+. Люди 65 + становлять половину всіх пацієнтів, які отримують довгострокове психіатричне лікування, і приблизно, одну п'яту всіх пацієнтів, що вперше потрапили в психіатричний стаціонар.
Пінчук також зазначила, що найвищий рівень самогубств серед літніх людей фіксується у віці 85 років.
Дослідження інституту показують, що літні люди отримують користь від підтримки соціальних зв'язків і тісних особистих взаємин, але страждають внаслідок порушення особистих зв'язків і самотності.
"Людей похилого віку слід заохочувати, брати активну участь у своїх громадах і в суспільстві в цілому", - зазначає Пінчук.
За прогнозами демографічного департаменту ООН, до 2050 року населення України на 37% складатиметься з людей віком старше 60 років.
80% одиноких людей або самотніх подружніх пар похилого віку живуть за межею бідності. У 90% пенсіонерів немає можливості оплатити медичні послуги: ліки, лікування, госпіталізацію.
Порядка 60% або 6,5 млн українських пенсіонерів отримують державні пенсії в розмірі до 3000 грн. Рівень пенсійних виплат в Україні "мізерно низький і солідарна система не забезпечує гідну пенсію".