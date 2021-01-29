Кожен четвертий пенсіонер в Україні переживає депресію і тривожність, - дані Інституту психіатрії

Кожен четвертий пенсіонер переживає депресію, тривожність, деменцію, а дві третини літніх людей з проблемами психічного здоров'я зовсім не отримують необхідного лікування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила на Українському пенсійному форумі директорка Інституту психіатрії Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Ірина Пінчук.

З огляду на швидкий процес старіння населення, за словами Пінчук, до 2030 року очікується подвоєння кількості літніх людей з психічними розладами.

За даними Інституту психіатрії, 11% населення віком 60+ потребує психіатричної допомоги, допомога також потрібна 20% пенсіонерам віком 80+. Люди 65 + становлять половину всіх пацієнтів, які отримують довгострокове психіатричне лікування, і приблизно, одну п'яту всіх пацієнтів, що вперше потрапили в психіатричний стаціонар.

Пінчук також зазначила, що найвищий рівень самогубств серед літніх людей фіксується у віці 85 років.

Читайте: Одинокі пенсіонери отримуватимуть додаткові 800 грн, якщо живуть самі, - "слуга народу" Кравчук

Дослідження інституту показують, що літні люди отримують користь від підтримки соціальних зв'язків і тісних особистих взаємин, але страждають внаслідок порушення особистих зв'язків і самотності.

"Людей похилого віку слід заохочувати, брати активну участь у своїх громадах і в суспільстві в цілому", - зазначає Пінчук.

За прогнозами демографічного департаменту ООН, до 2050 року населення України на 37% складатиметься з людей віком старше 60 років.

80% одиноких людей або самотніх подружніх пар похилого віку живуть за межею бідності. У 90% пенсіонерів немає можливості оплатити медичні послуги: ліки, лікування, госпіталізацію.

Читайте: В Україні 11,1 млн пенсіонерів: середня пенсія 3,5 тис. грн, - Пенсійний фонд. ІНФОГРАФІКА

Порядка 60% або 6,5 млн українських пенсіонерів отримують державні пенсії в розмірі до 3000 грн. Рівень пенсійних виплат в Україні "мізерно низький і солідарна система не забезпечує гідну пенсію".