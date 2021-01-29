Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС

Сьогодні, 29 січня, російсько-окупаційні війська в черговий раз не виконали досягнуті домовленості і порушили режим припинення вогню.

Так, опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", противник скинув постріл ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї. Внаслідок цього двоє українських військовослужбовців дістали осколкові поранення. Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців ще раз підтверджують, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись мирних домовленостей. Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - додали в штабі ООС.

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