Українські заробітчани в Європі залишаються сам на сам із COVID-19

Українці, які виїхали на заробітки за кордон і захворіли на COVID-19, часто не отримують кваліфікованої медичної допомоги. Мігрантів у країнах Євросоюзу відмовляються приймати лікарі, а без рецептів вони навіть не можуть придбати ліки в аптеках.

Про це наші співвітчизники розповіли в сюжеті телеканалу "Україна", пише Обозреватель.

Студентка Катерина Шимкович захворіла на COVID-19, коли перебувала у Німеччині. У розмові з кореспондентами вона розповіла: єдине, що цікавило місцеву владу – чи не порушує вона режиму самоізоляції.

"Лякало те, що у мене були дуже дивні симптоми "корони". Пішла алергія, і я іноді могла втратити свідомість. І я їм це розказую, вони, ну ви сидіть дома тоді", – розповіла Шимкович.

Українська студентка згадує: у візиті лікаря додому їй відмовили. Госпіталізація ж передбачена лише для тих хворих, що мають проблеми з диханням.

"Піти в лікарню я також не могла, тому що мене би ніхто не прийняв. Я думаю, могли би навіть штраф дати, що я з короною вийшла", – каже Шимкович.

Дівчина опинилася у безвихідній ситуації, коли їй відмовили у лікарській допомозі – і навіть не виписали рецепту, без якого отримати необхідні ліки у аптеці у Німеччині неможливо. Тим більше, Шимкович не могла претендувати на виплату страховки.

"Мені потрібно було це все за свої кошти купляти, і від кашлю, і від температури", – розповіла Катерина.

Зрештою студентці довелося розповісти про скруту, в якій опинилася, батькам, що залишилися у Чернівцях. І лише завдяки цьому Катерина змогла нарешті отримати ліки: їх дівчині переслали з України.

"Була паніка, тому що у нас, в Чернівцях, дуже багато випадків, дуже багато знайомих, які перехворіли вже. І ми вже просто знали, як реагувати. І тому звернулися до знайомих лікарів. Якось отримали якусь консультацію. З Чернівців переправили на Німеччину дуже багато ліків: антибіотиків, від кашлю, від… ну від всього, що могли", – розповіла мама Катерини Алла Шимкович.

Подібні ситуації трапляються з українцями практично у всіх країнах Європи. Тому в Україні з’явився новий вид бізнесу – приватні "швидкі" – спрямованого на допомогу тим, хто залишився сам-на-сам з недугою у чужій країні.

"Ну якщо мігрант, він є мігрант, він нікому не цікавий. Відповідальність ніхто не несе. Якщо медицина десь зробила якусь помилку, там же не буде ніяких судових позовів", – переконаний Віктор Оманчуківський, власник приватної швидкої.

Бізнес Оманчуківського полягає у доправленні "ковідних" хворих з Європи додому.

"Повністю укомплектований автомобіль всім-всім, необхідною апаратурою. Пацієнт лягає на ноші, на каталку. Каталка правильної анатомічної форми. Підключається хворий, підключається на монітор пацієнт. Для чого? Щоб лікар слідкував за нам: за тиском, за сатурацією", - розповідає підприємець.

Така послуга – задоволення не дешеве. Поїздка на приватному реанімобілі коштуватиме у п’ять разів дорожче від тарифів таксі. Однак навіть за таких тарифів повернення з-за кордону на приватній "швидкій" обійдеться дешевше від лікування в Європі.

"Це дуже дорого. Останнього ковідника ми забирали з Італії. Він уже перебував в реанімації на кисневій залежності. І наскільки я усвідомив, наскільки я бачив ті документи, сутки перебування в анестезії, тому що це у нас називається реанімація, а там інтенсивна анестезія, анестезіологія, то там в Італії перебування 1700 євро за добу", – розповідає Оманчуківський.

Достовірної статистики, скільки загалом українців наразі перебувають за кордоном на роботі чи навчанні – немає. Тим більше, ніхто не рахує, скільком вихідцям з України в Європі зараз потрібна медична допомога і скільки з них її так і не отримали. У той же час тільки послугами Оманчуківського наші співвітчизники користуються принаймні раз на тиждень.