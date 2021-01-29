Офіс Генпрокурора намагається штучно вивести справу щодо підозри Татарову з підслідності НАБУ, - Бюро

Зміна підозри одному з учасників злочину у справі надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта на нетяжку некорупційну статтю Кримінального кодексу України свідчить про штучне створення Офісом Генпрокурора підґрунтя для виведення з-під відповідальності осіб, задіяних у вчиненні злочину, серед яких – заступник Керівника Офісу Президента.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Попри наявність достатніх доказів, здобутих під час розслідування детективами НАБУ, які свідчать про надання екснародним депутатом України неправомірної вигоди, та підтвердженням цього факту ним самим під час допитів, прокурор ОГП 27 січня 2021 року перекваліфікував злочин, інкримінований екснародному депутату, на некорупційний (ч.4 ст.27 ч.2 ст.384 КК України). Отже, начебто створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу Президента", - наголошують у НАБУ.

НАБУ також звертає увагу Офісу Генпрокурора на той факт, що, згідно з вимогами ч.7 ст.216 КПК України, у кримінальних провадженнях за ст.384 Кримінального кодексу України досудове розслідування здійснює слідчий того органу, до підслідності якого відноситься кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким почато досудове розслідування. Оскільки експертиза, за результатами якої видано недостовірний висновок, проводилась за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, саме Національне бюро повинне здійснювати досудове розслідування навіть після зміни кваліфікації.

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Також повідомляється, що директор Національного бюро за погодженням прокурорами САП 28.12.2020 звернувся до Офісу Генпрокурора з постановою про витребування кримінального провадження у порядку ст.ст. 110, 216 КПК України та ст.17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України". Крім того, 05.01.2021 Директор НАБУ надіслав до ОГП постанову про необхідність доручення досудового розслідування у цій справі детективам Національного бюро, з огляду на положення статті 216 КПК України. Однак, станом на момент цієї публікації Генеральний прокурор зазначені рішення не виконала.



"ОГП фактично заблокував можливість оскарження в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду незаконного рішення Печерського райсуду столиці про зміну підслідності у кримінальному провадженні за підозрою заступника керівника Офісу Президента... Законне рішення АП ВАКС про витребування справи з Печерського суду до цього часу не виконується", - підсумували в НАБУ..

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