Кулеба про міжнародну допомогу Україні з COVID-вакцинами: "У самому ЄС не все добре з поставками"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливу допомогу з боку країн Європейського Союзу з поставками Україні вакцин від коронавірусу. За його словами, в самому ЄС існують проблеми з поставками препарату.
Про це Кулеба заявив на брифінгу в п'ятницю, 29 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що тема вакцини від COVID-19 була одним з пунктів зустрічі Люблінського трикутника (крім України, до нього входить Польща і Литва).
"Я можу сказати, що і сьогоднішня зустріч, і мої попередні зустрічі з міністрами країн Європейського Союзу показують, що і в самому ЄС не все добре з поставками вакцин у повному обсязі. Але ми сьогодні намітили додаткові кроки, які ми можемо зробити для того, щоб підтримувати один одного в питанні поставок вакцин", - заявив Кулеба.