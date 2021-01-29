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Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається

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Кулеба заявив про відкритість до діалогу з Лукашенком: Ніхто ні від кого не закривається
Україна в рамках Люблінського трикутника, куди входять також Польща і Литва, готова до діалогу з Олександром Лукашенком щодо вирішення кризи в Білорусі. Однак для цього потрібне бажання самої білоруської влади.

Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Люблінський трикутник від самого початку кризи в Білорусі запропонував свої добрі послуги для сприяння врегулюванню ситуації ... Ніхто ні від кого не закривається, але безумовно якщо говорити, то розмова має бути зі взаємною повагою. І тільки в тому випадку, якщо білоруська сторона дійсно цього хоче. Нав'язуватися ми не будемо, але ми відкриті до спілкування", - заявив Кулеба.

Він додав, що все, що зараз може припинити насильство в Білорусі і забезпечити демократичні трансформації в цій країні, є предметом для розмови.

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Топ коментарі

  • Владислав Носковский
    Що, ми вже визнали узурпацію влади в Білорусі?
  • Andy Sok
    Та не. Он имеет ввиду что мы готовы вместе с поляками и прибалтами быть посредниками между ним и тихановской
  • Envoy
    Никто не хочет диалога , а Кулеба хочет . С одним неадекватом мы уже почти семь лет договариваемся в минске .
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