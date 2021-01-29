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Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

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Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
За грудень українці отримали платіжки з новими сумами і наростили борги на 7,5 млрд гривень.

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в грудні 2020 року становили 28,0 млрд грн. Це на 26,7% більше, ніж в листопаді (22,1 млрд грн). Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними статистичного відомства, в грудні 2020 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд (72,6% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець листопада 2020 року склала 73,6 млрд грн, що на 7,5 млрд грн більше, ніж місяцем раніше (66,1 млрд грн).

Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат 01

За даними статистичного відомства, станом на 31 грудня заборгованість населення за поставку і розподіл природного газу становить 31,5 млрд грн, за поставку теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за поставку і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн.

Нагадаємо, найбільшою статтею споживчих витрат домогосподарств України в III кварталі 2020 року було продукти харчування і безалкогольні напої - 42,0%. Далі йдуть житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива - 11,9%.

Також читайте: Заборгованість киян за послуги ЖКГ на сьогодні - близько 4 млрд грн, - Кличко

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Топ коментарі

  • Eugen Mk
    Начисления за коммуналку за месяц выросли на 26,7%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1602
  • саша паламарчук
    Краще я буду ПЕСОМ, чим таким як ти, тупорилої вівцьою.
  • Scorpman Y
    Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат - Цензор.НЕТ 6686
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