"Ін'єкція народної волі": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять, чому в Україні досі немає вакцини проти COVID-19

Сьогодні, 29 січня, о 21:00, в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" з'ясовуватимуть, коли нарешті почнеться вакцинація населення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У токшоу обговорюватимуть, чому в Україні досі немає жодної вакцини від COVID-19. А також торкнуться теми - чи потрібен нам закон про референдум і чи дійсно українці зможуть вирішувати загальнодержавні питання.

Гостями програми стануть:

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Федір Веніславський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", представник Президента України в Конституційному Суді;

Артур Герасимов, співголова фракції партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ";

Сергій Рахманін, народний депутат, "ГОЛОС";

Нестор Шуфрич, народний депутат, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";

Ольга Стефанишина, народний депутат, "ГОЛОС", член Комітету ВР України з питань здоров’я нації;

Катерина Булавінова, лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні;

Наталія Виноград, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ;

Михайло Фаворов, міжнародний експерт у сфері охорони здоров’я та епідеміології (Атланта, США);

Лілія Чуб, директор клініки сімейної медицини (Дубай, ОАЕ);

Борис Бриль, лікар-анестезіолог медичного центру "Рамат Авів" (Тель-Авів, Ізраїль).