Затримано чиновника райадміністрації на Одещині, який вимагав хабаря від підприємців, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники Нацполіції Одеської області під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури №2 викрили "схему" протиправного вимагання коштів від місцевих підприємців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За даними правоохоронців, начальник одного з відділів районної адміністрації вимагав 1000 доларів США неправомірної вигоди. За це пообіцяв посприяти в наданні дозволу на розміщення МАФу.

У четвер, 28 січня, поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України відразу після отримання 1000 доларів США неправомірної вигоди.

Правопорушникові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За скоєне йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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