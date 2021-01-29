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Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА

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Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ. ІНФОГРАФІКА
У Центрі громадського здоров'я повідомили, що за минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність інфекційними недугами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦГЗ.

Зазначається, що загальна захворюваність на різні види вірусного гепатиту впала на 47,6%. На рівні минулого року залишилися захворюваності на кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф і паратифи.

Випадків холери, бруцельозу, дифтерії, орнітозу та гострого поліомієліту в 2020 році виявлено не було, однак, на відміну від 2019 року, спостерігався один випадок сибірської виразки серед дорослих (Одеська область) і три випадки туляремії (Харківська та Сумська області).

Українці стали помітно менше хворіти на інфекційні хвороби в 2020 році, - ЦГЗ 01

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    да потому что пандемия коронавируса почти перекрыла доступ к больницам остальных всех болеющих... потому что диагностика и лаборатории отбивались как могли от желающих провериться...
  • Палєо Мустьє
    Виявляється елементарне підняття санітарно-гігієнічного рівня на фоні ковіду дає неочікувані результати.😏
  • Паравоз
    Спрашивал у нашего семейного врача - нет никаких других болезней, кроме коронавируса.
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