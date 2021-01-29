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Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції

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Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції
У Франції затримали ще двох підозрюваних у нападі на українського підлітка.

Про це пише з посиланням на прокуратуру Парижа видання Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За даними видання, вранці 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Всього на сьогодні у цій справі затримано 12 осіб, зокрема 11 підлітків і дорослого.

Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.

Посольство України звернулося до прокуратури Франції, і зараз цю справу розслідують. Про затримання перших 9 підозрюваних стало відомо 28 січня.

Французькі ЗМІ стверджують, що підліток-українець був членом банди, на учасників якої напала конкуруюча банда.

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Топ коментарі

  • Vedana
    Французские СМИ утверждают, что подросток-украинец был членом банды, на участников которой напала конкурирующая банда.

    Це - брехня про членство в банді.
    Я наводила посилання на французькі джерела і перекладала відповідні фрази.
    Там такого нема.
    Писали про те, що ВИВЧАЄТЬСЯ / ПРИПУСКАЄТЬСЯ, але ніхто нічого не стверджував.
    Навпаки, говорилося про обережність щодо висновків.

    Стидобище ! Таке ганебне спотворення інформації.
  • Yuriy Smith
    Зеля взял на личный контроль, но как всегда - обосрался
  • Павло Макаренко
    Історія про циганські разборки в Одесі мені відома,й вона не пов'язана з бандитизмом.І історію про бандитські розбірки -теж,позавчора,з французької преси Agression à Beaugrenelle : Yuriy avait été contrôlé sur la dalle
    Підліток судимий ?-звісно ні.
    Мав приводи в поліцію ? -ні
    Проходив,як фігурант в кримінальній справі ?-невідомо.
    Був членом банди-недоведено.
    Тобто маємо інформацію,що нібито,з якихось джерел,Юрія знають,як пов'язаного з бандою«RD4»,що орудує в районі Beaugrenelle.Може бути.А може й ні.
    Мені зрозумілий звязок між вкидом в пресу лайна на Юрія і його сім'ю і виступом міністра МВС перед депутатами,що змушені були реагувати на реакцію французів.В центрі Парижа безконтрольні банди вбивають підлітка ! А вам ?
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