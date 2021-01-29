Ще двох підозрюваних у побитті підлітка-українця затримали у Франції
Про це пише з посиланням на прокуратуру Парижа видання Franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За даними видання, вранці 29 січня правоохоронці затримали ще двох фігурантів. Всього на сьогодні у цій справі затримано 12 осіб, зокрема 11 підлітків і дорослого.
Нагадаємо, у Парижі жорстоко побили 14-річного українця. У хлопця в декількох місцях пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей. Він перебував в штучній комі, але зараз потроху одужує.
Посольство України звернулося до прокуратури Франції, і зараз цю справу розслідують. Про затримання перших 9 підозрюваних стало відомо 28 січня.
Французькі ЗМІ стверджують, що підліток-українець був членом банди, на учасників якої напала конкуруюча банда.