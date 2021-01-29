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Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна

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Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна
Угорське управління з нагляду за продовольством і медикаментами в п'ятницю схвалив вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinopharm, повідомляють європейські ЗМІ.

"Сьогодні національний інститут фармакології та харчування схвалив вакцину Sinopharm", - заявила головний медичний фахівець Сесілія Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше в п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна налаштована укласти угоду на купівлю Sinopharm найближчим часом. Якщо це станеться, Угорщина стане першою країною в Євросоюзі, де можна буде зробити щеплення китайської вакциною.

Орбан заявив, що "угода може відбутися найближчим часом", і тоді Угорщина зможе вакцинувати приблизно 1,7 млн ​​осіб до березня.

Крім Sinopharm в Угорщині вже схвалені до використання вакцини компаній Pfizer, Moderna, Sputnik V і AstraZeneca. Так, Угорщина першою з країн ЄС вирішила купити російську вакцину "Супутник V".

Також читайте: Росія намагається активно використовувати свою вакцину як інструмент інформаційної війни в Східній Європі, - Степанов

Топ коментарі

  • Cronos. UA
    Угорці такі падлюка - так нашу владу підставили...
    )))
  • brs55 f838a111
    Кацапы венгерские одобряют все Венгрия первой в ЕС одобрила китайскую COVID-вакцину, которую закупает Украина - Цензор.НЕТ 231
  • Дмитрий Ч
    ****** одобрили и что?
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