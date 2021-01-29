Угорщина першою в ЄС схвалила китайську COVID-вакцину, яку закуповує Україна
"Сьогодні національний інститут фармакології та харчування схвалив вакцину Sinopharm", - заявила головний медичний фахівець Сесілія Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше в п'ятницю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна налаштована укласти угоду на купівлю Sinopharm найближчим часом. Якщо це станеться, Угорщина стане першою країною в Євросоюзі, де можна буде зробити щеплення китайської вакциною.
Орбан заявив, що "угода може відбутися найближчим часом", і тоді Угорщина зможе вакцинувати приблизно 1,7 млн осіб до березня.
Крім Sinopharm в Угорщині вже схвалені до використання вакцини компаній Pfizer, Moderna, Sputnik V і AstraZeneca. Так, Угорщина першою з країн ЄС вирішила купити російську вакцину "Супутник V".