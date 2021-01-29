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Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ​​ноту в ОБСЄ

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Українська делегація в ТКГ про обстріл терористами позицій ЗСУ з використанням безпілотника: Двоє воїнів дістали легкі поранення, направлено ​​ноту в ОБСЄ
Сьогодні, 29 січня, близько 13.00 в результаті застосування противником БПЛА в районі Водяного дістали легкі поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

"Воїнам надано медичну допомогу, стан стабільний. Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела "режим тиші" і направила відповідну ноту в СММ ОБСЄ", - зазначили в українській делегації в ТКГ.

Як повідомлялося раніше, найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ біля Водяного. Двоє воїнів зазнали поранення.

Також читайте: Поранено двох українських воїнів. Найманці РФ з безпілотника скинули постріл ВОГ-17 над нашими позиціями біля Водяного, - штаб ООС

Топ коментарі

  • Oleh57
    Українська сторона напрвила ноту тим під чиїм наглядом відбуваються ці обстріли і висловила "глибоке занепокоєння"!!!
  • Власов Сергей b3083465
    Какую ноту отправили до или ре а отправили бы ноту бах и нет троих сепаров было бы по другому
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ого! целая нота..это даже много! лучше бы одна маленькая ответка (хаотично так...залпиком)
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