Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський

Президент Україна Володимир Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками вакцин від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Основну увагу під час розмови було приділено заходам з протидії поширенню пандемії COVID-19 та об'єднанню зусиль європейських країн задля отримання населенням широкого доступу до якісних сертифікованих вакцин.

"Україна нещодавно вийшла з локдауну. Зараз реєструємо до п'яти тисяч хворих щодня, це майже втричі менше, ніж до карантину. Тим не менш пандемія коронавірусу залишається серйозним викликом як для України, так і для всього світу", – сказав Володимир Зеленський.

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Президент України висловив подяку за ініціативу Європейського Союзу щодо створення механізму передачі вакцини країнам-партнерам.

"Постачання вакцини – це не лише питання здоров’я та життя українців, а й політики та геополітики", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення. У зв'язку з цим він закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.

"У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", – зауважив Президент України.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

"Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", – сказала Президент Європейської комісії.