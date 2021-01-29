Глава Єврокомісії фон дер Ляєн - Зеленському: ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частину траншу макрофінансової допомоги - 600 млн євро

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в ході телефонної розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро в грудні минулого року.