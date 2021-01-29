Президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної ради реформ.

Про це йдеться в указі президента від 29 січня, передає Цензор.НЕТ.

До складу членів Нацради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, ввели заступників керівника Офісу президента Ігоря Жовкву і Юлію Свириденко, главу Національного банку України Кирила Шевченка і президента громадської організації "СЕО КЛУБ" Сергія Гайдайчука.

Також до складу членів ради реформ, які запрошуються для розгляду окремих питань, ввели першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну, міністра аграрної політики і продовольства Романа Лещенка та міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Крім того, з ради вивели колишнього міністра у справах ветеранів Сергія Бессарабу, колишнього міністра енергетики Ольгу Буславець, заступника керівника Офісу президента Юлію Ковалів, колишнього в.о. міністра освіти Любомиру Мандзій і колишнього голову НБУ Якова Смолія.

Національну раду реформ очолює Володимир Зеленський. До складу входять представники Кабінету міністрів, Верховної ради, Офісу президента, РНБО та бізнесу.

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