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Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш

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Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш
Росія не збирається включати окуповані території Донбасу у свій склад де-юре, але хоче інтегрувати їх де-факто, і для виправдання цього створює міф про "окремий російський народ Донбасу".

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Навздогін учорашньому" інтеграційному форуму "Русский Донбасс" в окупованому Росією Донецьку. Він цікавий у тому плані, що позначив дві чіткі тенденції. Перша - Росія не має наміру приєднувати до себе цей регіон де-юре. Друга - Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, тобто, інтеграція його де-факто", - вважає Гармаш.

Він вважає, що на практиці це буде виражатися масовою роздачею російських паспортів, витісненням "політично неблагонадійних" і штучним створенням ідеологічно й етнічно монолітного "російського народу Донбасу".

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"Тобто, якщо на сьогодні тези Кремля про "внутрішньоукраїнський конфлікт" викликають лише посмішку, оскільки для внутрішнього конфлікту немає ні національного, ні релігійного, ні будь-якого іншого ґрунту, то зараз під цю тезу створюється "наукова" та фактична основа - населення регіону позиціонують як якийсь окремий від українського, "російський народ Донбасу". Для цього фальсифікується і зовсім ще нещодавня історія", - вважає Гармаш.

Він нагадує, що в 2014 році на першому місці для маніпуляцій ЗМІ РФ і Донбасу була не боротьба "за все російське", а ідеї "антиМайдану".

"Ось листівки, які лунали в Донецьку в березні 2014-го. У них головні тези - соціальні (боротьба з олігархами), навіть під "незалежністю" розумілася "автономія", а не відокремлення від України", - зазначив Гармаш.

Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 01
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 02

Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 03
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 04

Топ коментарі

  • Анатолик
    Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
  • VOLVO XC 70
    ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
  • Гыг с Вами
    Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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