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Вітаємо позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами, - посли G7

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Вітаємо позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами, - посли G7
Посли країн "Великої сімки" привітали кроки з реформування Служби безпеки України за міжнародними стандартами.

Про це йдеться в повідомленні послів країн "Великої сімки", оприлюдненому в соцмережі Твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли G7 вітають позитивні кроки з реформування СБУ за міжнародними стандартами. Ми високо цінуємо роль президента Зеленського, віце-прем'єра Стефанишиної та інших у здійсненні цих змін і закликаємо їх зробити цю роботу", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, 28 січня Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про реформу СБУ. Після цього глава держави заявив, що це рішення наближає Україну до європейської спільноти.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Законопроекты - это конечно чудесно, но вот что делать с криминальным мусором в погонах в руководстве этой сказочной конторы?... Приветствуем позитивные шаги по реформированию СБУ по международным стандартам, - послы G7 - Цензор.НЕТ 4250
  • Nataliia Radchenko
    к послам -ТО ШО ДАЛИ ВАМ НА БУМАГЕ потеряется в ЗЕоврагах !
  • Генрих Ричи
    Да вы шо! Там в комитете Рады этой Рехформой занимается недомедик 33 лет Марьяна Безмозгла...ой Безугла, та какая разница...нареформируют что потом полный трындец от этой шелупени.
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