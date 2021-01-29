Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції
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Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька підтримує виключення зі складу фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.
Свою позицію вона озвучила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Опитування в новому спецчаті фракції не дало абсолютного результату за виключення Дубінського. Макс Бужанський вимагає поіменного відкритого. Я пропоную таємне, оскільки дружбу і політику змішувати не можна", - написала вона.
Богуцька заявила, що "підтримує президента" і "голосує проти олігархів".
"Закликаю своїх колег зробити так само (проголосувати ЗА виключення з фракції Олександра Дубінського). Не бійтеся проявляти свою позицію. Підставте плече президенту!" - підкреслила депутатка.