Новини

Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції

4 81139
Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції
Депутатка "Слуги народу" Єлизавета Богуцька підтримує виключення зі складу фракції депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США.

Свою позицію вона озвучила в Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Опитування в новому спецчаті фракції не дало абсолютного результату за виключення Дубінського. Макс Бужанський вимагає поіменного відкритого. Я пропоную таємне, оскільки дружбу і політику змішувати не можна", - написала вона.

Богуцька заявила, що "підтримує президента" і "голосує проти олігархів".

Читайте також: Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

"Закликаю своїх колег зробити так само (проголосувати ЗА виключення з фракції Олександра Дубінського). Не бійтеся проявляти свою позицію. Підставте плече президенту!" - підкреслила депутатка.

Богуцька: Закликаю колег проголосувати за виключення Дубінського з фракції 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Лізька, коли путч буде? Богуцкая: Призываю коллег проголосовать за исключение Дубинского из фракции - Цензор.НЕТ 7192
  • BreakerR0ry 9f7fbb8e
    ее до сих пор пучит))
  • Харьков Сумской
    Дубинский - агент Москвы. Присоединился к резиденту от ФСБ Деркачу и начал проталкивать тему про "внешнее управление".
    Какие ещё могут быть доказательства, если ФБР всё выяснило и сделало недвусмысленное решение?
    Может быть, ещё лично Байден должен каждому слуге позвонить и вежливо попросить выкинуть Дубинского на помойку?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини