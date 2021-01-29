П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП
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Міністерство культури й інформаційної політики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"18 січня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тішмана", - сказано в повідомленні.
Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено в перелік.