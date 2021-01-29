Новини • Агресія Росії проти України

П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

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П'ятьох російських артистів внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП
Міністерство культури й інформаційної політики внесло п'ятьох російських артистів до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"18 січня 2021 року в Міністерство культури й інформаційної політики надійшли листи Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадян РФ Ольги Кормухіної, Ольги Засульської, Ігоря Саруханова, Дениса Клявера і Марка Тішмана", - сказано в повідомленні.

Відповідними наказами МКІП російських артистів було включено в перелік.

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Топ коментарі

  • Ислам Джафаров
    То не люди,свинособаки
  • Запарили все имена заняты
    Почему бы не внести туда Дубинского? От него угроза Украине намного больше!
  • Solomon c5c4359c
    Кто все эти люди?
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