П'ятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет у Польщі
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П'ятьох громадян України затримано на підпільній фабриці сигарет біля Вроцлава у Польщі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
У незаконному виробничому цеху затримали 8 осіб, з яких 5 – громадяни України. Вилучено повну виробничу лінію, 400 тис. готових цигарок і 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих. За словами слідчих, тільки у листопаді минулого року злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн цигарок.
Фабрика розташовувалася на двох поверхах, але до виробничого цеху можна було дістатися лише прихованим ліфтом. В іншому повіті правоохоронці виявили склад із незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення цигарок.
Всіх затриманих взяли під тимчасовий арешт.