Поранено двох українських воїнів, від початку доби окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого два українські воїни зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Водяне, застосувавши безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер", озброєні формування Російської Федерації скинули два постріли ВОГ-17 над позиціями Об'єднаних сил. У результаті двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад, де їм була надана належна медична допомога. Стан здоров'я військовослужбовців - задовільний.

Поблизу Опитного російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів у бік українських позицій із підствольного гранатомета і стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки - з ручного протитанкового і підствольного гранатометів.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представникам ОБСЄ.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували понад 6 гектарів території і передали на знищення 125 вибухонебезпечних предметів.

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