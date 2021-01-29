Вакцину "Супутник" не можна реєструвати в Україні за прискореною процедурою, - Радуцький

По ускоренной процедуре в Украине можно зарегистрировать только вакцины, одобренных в странах с жесткой регуляцией. Вакцина "Спутник" производства РФ к таковым не относится.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "СН" Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи ухвалені в п'ятницю зміни до закону України "Про лікарські засоби", Радуцький зазначив, що вони вводять заборону на використання екстреного режиму застосування для вакцин, розроблених у Російській Федерації.

"Це вже другий запобіжник, завдяки якому в Україну зможе потрапити тільки спавді якісна і перевірена продукція світових виробників", - сказав він.

При цьому Радуцький нагадав, що раніше Верховна Рада ухвалила закон, який дає змогу скоротити процедуру реєстрації вакцини від СOVID-19 до п'яти днів за умови, якщо вона схвалена регуляторами країн із жорсткою регуляторною політикою.

"Росія до цих країн не належить", - сказав він.

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Водночас Радуцький зазначив, що "є декілька шляхів, як цю заборону можна обійти". Зокрема, одним із таких шляхів є схвалення російської вакцини однією з європейських країн.

"Якщо одна з європейських країн, лояльних до РФ, схвалить російську вакцину, то теоретично російська вакцина зможе пройти прискорену процедуру реєстрації на території України", - сказав він.

Радуцький вважає, що Україна має ухвалити політичне рішення про недопуск російської вакцини.

"На мою думку, наша країна має ухвалити політичне рішення про внесення російської вакцини до санаційного переліку. Ухвалення такого рішення в межах повноважень РНБО", - наголосив він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада в п'ятницю ухвалила законопроект №4613 про реєстрацію вакцин від COVID-19 до завершення клінічних досліджень при дотриманні певних умов.