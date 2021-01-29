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Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним

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Байден ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ після вивчення ситуації з Навальним
Президент Сполучених Штатів Джо Байден поки не прийматиме рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він очікує закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Зараз наша команда з національної безпеки розглядає ситуацію з Solar Winds, з отруєнням Олексія Навального, та інших дій, що викликають занепокоєння. По завершенні президент залишає за собою право відповіді заходами, які він обере", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що розглядатиме всі варіанти відповіді Вашингтона на арешт у Росії опозиціонера Навального.

Читайте також: Байден "не стримувався" в розмові з Путіним, - речниця Білого дому Псакі

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Топ коментарі

  • orksbaltazar baltazar
    Старый Олень включает дурака. Все основания для самых жестких санкцие давно есть. Еще со сбитого Боинга и обстрела Украины градами с территориии Соссии. Дебилы ***. Одни основания наситупаюти, потом они усыхают, скукоживаются, и их вроде бы и не было. Ждем новых "оснований"
  • Mykhailo Stepanov
    главное, подольше этого Навального маринуйте...он же не бутерброд что б его туда-сюда...
  • саша паламарчук
    Байден примет решение по санкциям против РФ после изучения ситуации с Навальным - Цензор.НЕТ 149
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