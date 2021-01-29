Експрем'єр Гончарук: Готуюся до нового політичного сезону

Колишній глава уряду Олексій Гончарук анонсував повернення в політику, "щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти".

Про це він написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз я готуюся до нового політичного сезону, тому що принципово важливо, щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти. Наша команда свого часу доклала чимало зусиль для змін, щоб створити рівні можливості для кожного українця жити в справжній європейській державі. Так що владі необхідно сформувати умови для розвитку економічної моделі для простих людей, які заслуговують кращого життя в нашій країні", - написав Гончарук.

Крім цього, він зазначив цінність демократії і підкреслив, що "тільки в демократичній країні проста людина з маленького міста без всякої "протекції" могла стати прем'єр-міністром, створивши перший некорумпований і незалежний від олігархів уряд в історії нашої держави".

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На думку Гончарука, корупція залишається для України серйозною проблемою, адже олігархи зберігають сильний вплив на політику.

"Однак щороку вони стають слабшими, залишаючи можливості для суттєвих змін нового покоління українських політиків", - додав експрем'єр.