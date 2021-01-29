Борги громадян України за комунальні послуги становили 73 млрд грн, - Держстат

Станом на кінець 2020 року заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги досягла 73 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

"До кінця грудня 2020 року заборгованість населення з оплати за поставки і розподіл природного газу становила 31,5 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 24,1 млрд грн, за поставки і розподіл електричної енергії - 6,1 млрд грн, за централізоване водопостачання і водовідведення - 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн", - повідомляє Держстат.

За поточними платежами, в грудні 2020 року населення сплатило 20,3 млрд грн - 72,6% нарахованих за цей період сум за житлово-комунальні послуги.

Станом на кінець 2019 року борги населення за житлово-комунальні послуги становили 60,1 млрд грн.

Читайте також: Нарахування за комуналку за місяць зросли на 26,7%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА