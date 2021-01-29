Стосовно прокурора, який закрив справу про "Роттердам+", буде проведена службова перевірка, - Венедіктова

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова анонсувала судову перевірку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), який вдруге закрив справу "Роттердам+".

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

"Не зважаючи на масу правових протиріч в діях детективів НАБУ та прокурорів САП, я прийняла рішення про проведення ґрунтовної, абсолютно прозорої службової перевірки професійної діяльності прокурора САП Пономаренка В.П. в частині здійснення ним процесуального керівництва в кримінальному провадженні № 52017000000000209", - зазначила Генпрокурор.

Венедіктова нагадала, що справу "Роттердам +" було зареєстровано ще в березні 2017 року. "Я закликаю всіх без винятку учасників процесу –пояснити аудиторії причину, на підставі якої, власне, у вашому розпорядженні залишилось 0 або 1, або 2, або скільки ДНІВ? Тих самих днів, необхідних для ефективного розслідування. За декілька місяців до закінчення цього строку нікому і в голову не прийшло замислитись про наслідки?", - зазначила вона.

"Представлення публічного обвинувачення в суді не вкладається в поняття "популярно" чи ні, "вигідно" чи ні, "з‘являться в Фейсбуці лайки" чи ні, "похвалять" чи ні – рішення прокурора мають базуватись на беззаперечних доказах, які законно зібрані в справі", - додала генпрокурор.

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Як повідомлялося, у квітні 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою "вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну".

САП і Національне антикорупційне бюро України в 2019 році повідомили про підозру деяких осіб, зокрема ексглаву НКРЕКП Дмитра Вовка і співробітників групи "ДТЕК".

З 1 липня 2019 року була запущена нова модель ринку електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін, в тому числі формула "Роттердам+", припинила дію, проте розслідування НАБУ тривало, а справу почали слухати в судах.