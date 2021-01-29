До грудня планують вакцинувати 14,4 млн українців, - Кабмін затвердив календарний план вакцинації. ІНФОГРАФІКА

Заступник Міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко представив на засіданні держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Календарний план вакцинації населення в 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з планом, першочергово будуть щеплені медики стаціонарів, де лікують від Covid-19, і військовослужбовці ООС - всього 367 тис. осіб. Їх вакцинація триватиме з лютого по квітень цього року.

У квітні паралельно почнеться безкоштовна вакцинація в стаціонарних пунктах громадян старших за 80 років і співробітників первинної медичної допомоги. Загалом упродовж двох місяців планується щепити 1,9 млн осіб цих категорій.

Далі, в червні-липні, у стаціонарних пунктах планується вакцинувати 2,9 млн громадян віком 70-79 років, у серпні-вересні - 2,3 млн громадян віком 65-69 років, у жовтні-листопаді - 2,8 млн громадян віком 60-64 роки.

При цьому мобільні бригади, згідно з планом, у травні-червні безкоштовно провакцинують всіх інших медиків, всього 363 тис. осіб. Після цього, в липні-серпні, вакцину отримають співробітники структур державної безпеки (640 тис. громадян), у вересні-жовтні - співробітники сфери освіти (1,4 млн осіб), після цього в листопаді-грудні безкоштовну вакцину від мобільних бригад отримають 1, 7 млн ​​українців інших категорій.

За словами Ляшка, холодовий ланцюг в Україні сьогодні може забезпечити зберігання будь-якого виду вакцин, які вже пройшли реєстрацію, при температурі від -70 °C до + 8 °C.