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Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк

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Януковичу не вручали підозри в зраді, - адвокат Сердюк
Захисник експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк стверджує, що повідомлення ДБР про вручення його підзахисному підозри у справі про держзраду не відповідає дійсності.

Про це Сердюк заявив в ефірі "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це свідомо помилкова інформація, видана ДБР. Жодних підозр не вручали - про це є відповідний запис у протоколі", - сказав адвокат Януковича.

Це не перша така заява: в другій справі про держзраду проти Януковича (за цілеспрямоване зниження обороноздатності України в 2012-2014 роках) влітку 2020 року захист також стверджував, що експрезидент-втікач не отримував повідомлень.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковича повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації.

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Топ коментарі

  • SANDY
    вручити підозру фйодоровичу зможе тільки зєлінський, коли буде проїздом в Растові Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5282
  • Вася Шевченко f77d76ba
    как вы уже задолбали крючкотворцы хреновые...
  • три - пятнадцать
    шапку надо носить с опущеными и завязаными "ушами" при любой температуре.
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