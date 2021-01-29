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Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ

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Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №38/2021 від 29 січня опубліковано на сайті глави Української держави.

Перед цим президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, підписавши відповідний указ №37 / 2021.

В Офісі Президента Глава держави зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.

"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини", – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Скічка головою Черкаської обладміністрації 20 січня.

Скічко є головою парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури. Був обраний по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу". У минулому Скічко був телеведучим, артистом розмовного жанру і актором, близько 10 років займався підприємницькою діяльністю.

Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ 01

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    это какой-то непрекращающийся позор!.. ***!
  • Хм e927b159
    Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 5965
  • Чайка Київ
    Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 4072 Александр Скичко
    Телеведущий на «Новом канале» и «Украина»,
    радиоведущий,
    артист,
    пародист,
    участник шоу «Минута славы», «Большая разница» и «Україна має талант».
    (Проводит мероприятия на русском, украинском, английском языках.)
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    Вибори 2019 року
    Черкаська область

    Зеленський- 77.43%
    «Слуга народу» - 51 %
    Бачили очі за що голосували- їжте, хоч повилазьте.
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