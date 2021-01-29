Зеленський підписав закон про прискорену реєстрацію вакцин проти COVID-19

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування", який Верховна Рада ухвалила 29 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) у разі ухвалення такого рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням певних зобов’язань", - повідомила пресслужба глави держави.

Рішення про прискорену державну реєстрацію ухвалюється, зокрема, за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу, або вакцина чи інший медичний імунобіологічний препарат перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинен бути розроблений у державі-агресорі", - підкреслено в повідомленні.

Реєстраційне посвідчення вакцини або медпрепаратів, що пройшли процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, видається строком на один рік з можливістю продовження ще на рік.