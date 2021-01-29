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Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко

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Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко
Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися й Україна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє Tsn.ua.

Він зазначив, що країни першої хвилі мають отримати вакцину розробки Pfizer.

"Ми сьогодні маємо надію, що найближчим часом COVAX озвучить, чи увійшла Україна до першої хвилі отримання імунобіологічних препаратів для вакцинації населення. Йдеться про мРНК-вакцину Pfizer. Саме 29 січня проходить засідання глобального правління COVAX і вони визначають, маючи розуміння кількості доз, пріоритетність країн", - заявив Ляшко.

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Австралійський інститут Льове включив Україну до рейтингу країн, які найгірше відреагували на пандемію коронавірусу. Україна посіла 90-те місце серед 98 можливих.

    Завдяки особистому контролю.
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Представители глобального механизма COVAX Источник: https://censor.net/ru/n3245002

    Вот что глобальный механизм охотно верю, остальное - вранье для дураков.
  • Alexey Timofeev 74274071
    та рабіновічі з червоненками вже спутніком-вє прикололись
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