Представники COVAX сьогодні визначать, коли Україна отримає вакцину проти коронавірусу, - Ляшко

Представники глобального механізму COVAX сьогодні, 29 січня, мають визначити країни для першої хвилі отримання вакцини проти коронавірусу. Сьогодні про своє становище може дізнатися й Україна.