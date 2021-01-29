Неповнолітній загинув на залізничних коліях у Києві, - Нацполіція
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У Дніпровському районі Києва загинув неповнолітній, потрапивши під поїзд.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні близько 20:00 до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про те, що невідомий потрапив під електропоїзд на вулиці Євгена Сверстюка, що в Дніпровському районі столиці.
Попередньо поліцейські встановили, що юнак переходив залізничні колії у невстановленому місці, в результаті машиніст потяга не встиг загальмувати і наїхав на хлопця. Від травм потерпілий помер на місці події.
Зараз поліцейські з'ясовують всі обставини події та проводять необхідні слідчі дії. Після закінчення перевірки буде дано правову кваліфікацію події.