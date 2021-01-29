З приходом адміністрації Байдена в США зріс інтерес до України, - Зеркаль

З приходом адміністрації президента Джо Байдена, інтерес до України і подій у державі в Вашингтоні однозначно виріс.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль, яка зараз перебуває з візитом у Вашингтоні, передає УНН.

"Добре відчули, що інтерес до України і подій у нас дуже однозначно виріс. Нова адміністрація вже тримає руку на пульсі і таке враження, що у Вашингтоні мають намір істотно зміцнити "контроль пульсу", - повідомила Зеркаль.

Радник голови правління Нафтогазу розповіла також, що зміни в американському уряді інтерес до теми "Північного потоку-2" навіть підвищили, а бажання і інструментів для зупинки газопроводу в США "більше ніж достатньо".

"Наявний арсенал включає три види санкцій: до компаній, які можуть прокладати труби, страхують, і компаній, які сертифікують газопровід. Але це тільки верхівка айсберга проблем із завершенням газового троянського коня РФ для Євросоюзу. Новини - дуже погані для росіян новини - відчуваємо, не забаряться", - зазначила колишня заступниця міністра закордонних справ.

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