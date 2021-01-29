Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

Полковник СБУ Нескоромний співає дифірамби Путіну, Пєсков обіцяє не приєднувати Донбас, Гончарук націлився назад у політику, - головні новини України та світу 29 січня 2021 року.

Нескоромний за Путіна

У мережі опубліковано запис розмови полковника СБУ Нескоромного з двома невідомими співрозмовниками. Нескоромний вітає їх з Новим роком "за московським часом", передає привіт "нашій московській сім'ї". "Володимир Володимирович - красень, сила", - говорить він.

Полковник СБУ Расюк, якого затримали за підготовку вбивства генерала СБУ Наумова, заявив у суді щодо обрання запобіжного заходу, що замовником убивства був саме Нескоромний.

Плани Росії на Донбасі

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація не планує включати до свого складу окупований Донбас. За його словами, це питання не стоїть на порядку денному, а пропагандистка Симоньян, яка закликала "Росію-матушку" "забрати Донбас", не може бути виразником офіційної позиції РФ.

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що Росія вибрала для окупованого Донбасу "Абхазький сценарій", за якого де-юре території не включають до складу РФ, але де-факто їх інтегрують.

У зоні ООС сьогодні поранено двох захисників України - ворог скинув на них із коптера два постріли ВОГ-17.

"Слуги" не визначилися, чи виганяти Дубінського

За виключення Дубінського з фракції виступають 100 зі 175 депутатів СН. Офіційно це питання розглянуть на засіданні фракції в понеділок.

Гончарук збирається повернутися в політику

"Я готуюся до нового політичного сезону, тому що принципово важливо, щоб до влади не повернулися корумповані політичні еліти. ... Владі необхідно сформувати умови для розвитку економічної моделі для простих людей, які заслуговують кращого життя в нашій країні", - написав Гончарук у Фейсбуці.

Кому дістанеться безкоштовне щеплення

Кабінет міністрів затвердив календарний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. Першими щеплення отримають працюючі в лікарнях медики і військові з зони ООС. Слідом за ними вакцинують громадян старших за 80 і сімейних лікарів, а далі - громадян усіх інших категорій. Українці середнього віку, згідно з планом, зможуть отримати безкоштовне щеплення в листопаді і грудні.

Всього до кінця року збираються вакцинувати 14,4 млн осіб. Якою саме вакциною або вакцинами це будуть робити - в Кабміні не вказали.