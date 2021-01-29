У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти

29 січня 2021, Міністерство юстиції України зареєструвало наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2020 № 1571 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) і додатки до них, зразка академічної довідки".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Кабміну.

Зокрема, в пункті 3 наказу сказано, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, що видаються вишами, може вказуватися інформація про особливі досягнення і/або відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону України "про вищу освіту" .

Звертаємо увагу, що відмітку про відзнаку ставлять у дипломі про вищу освіту. Відповідно до наказу, в пункті 1 приміток до форми диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра зазначено, що рядок із записом про додаткову інформацію передбачається в разі відзнаки.

Відомості про особливі досягнення і/або відзнаки також вказуються в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка.

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