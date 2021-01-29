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Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов

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Ми закінчили сезон COVID до наступного року, - епідеміолог Фаворов
Епідеміолог Михайло Фаворов, розробник української вакцини проти коронавірусу, вважає, що в найближчі 8 місяців захворюваність на COVID-19 буде знижуватися.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що у квітні місяці всі повідомлятимуть, що ми, саме ми перемогли COVID. Це сезонна хвороба, ми пройшли сезон. Ми закінчили сезон COVID до наступного року. До жовтня 2021 року", - сказав Фаворов.

За його оцінкою, Україна добре впоралася з епідемією коронавірусу.

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"Україна пройшла дуже пристойно епідемію. На сьогодні - я не знаю, звідки ваші дані, я беру дані ООН - на сьогодні у вас смертність на рівні листопада тоді, як захворюваність на рівні жовтня. ... Тому що смертність завжди запізнюється, іноді і до трьох місяців", - пояснив Фаворов.

Епідеміолог припускає, що британський штам коронавірусу вже потрапив в Україну, але не привів до різкого зростання захворюваності і смертності.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    "Украина прошла очень прилично эпидемию. На сегодняшний день - я не знаю, откуда ваши данные, я беру данный ООН - на сегодняшний день у вас смертность на уровне ноября в то время, как заболеваемость на уровне октября. ... Потому что смертность всегда запаздывает, иногда и до трех месяцев", - пояснил Фаворов.


    Просто перечитайте це ще раз... Дебіл.
  • alekcg1 .
    Що там грипп. Під час епідемії взагалі всі хвороби пощезли. Взагалі ніхто не від чого не помирає . Аби не ковід уже бессмертя було б
  • Oleg Mikhaylov
    Та ну нах... А остальной мир об этом знает?
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