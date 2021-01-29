Будівлі ДБР надано державну охорону - указ Зеленського
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Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання Державному бюро розслідувань державної охорони.
Як передає Цензор.НЕТ указ опубліковано на сайті президента.
"Згідно зі статтею 9 Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" постановляю: Визначити важливим державним об'єктом, що підлягає державній охороні, будівлю Державного бюро розслідувань і прилеглі до нього території по вулиці Симона Петлюри, 15 у місті Києві", - сказано в указі.
Здійснювати цю охорону, за указом, має Управління державної охорони України
Указ набирає чинності з дня опублікування.