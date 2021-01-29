Травнева пресконференція Зеленського в Маріїнському палаці обійшлася як мінімум у 269 тис. грн, - DoZorro

Державне управління справами (ДУС) витратило на пресконференцію президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 20 травня 2020 року в Маріїнському палаці, щонайменше 269 тисяч гривень.

Про це повідомляє сайт DoZorro із посиланням на систему закупівель ProZorro, інформує Цензор.НЕТ.

Кошти під час підготовки і проведення пресконференції витратили так:

46 тисяч гривень - електромонтажні послуги;

43 тисячі гривень - встановлення подіумів;

43,5 тисячі гривень - послуги з тематичного оформлення місця;

45,6 тисячі гривень - відеоапаратура;

48,4 тисячі гривень - професійне освітлення;

42,3 тисячі гривень - звукова апаратура.

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Оформленням місця події займалася підприємниця Марина Грицуляк, яка за 2019 рік отримала від "Слуги народу" майже мільйон гривень за послуги з декоративного оформлення заходів.

Всього на діяльність Головного управління справами у 2020 році заклали 2,4 мільярда гривень. Це стільки ж, як і в 2019 році, і трохи менше, ніж у 2018 році - тоді заклали 2,64 мільярда. За інформацією системи ProZorro, в 2020 році ДУС провело 360 закупівель, під час яких уклали 357 договорів більш ніж на 97 мільйонів гривень. У 2019 уклали угоди на 131 млн гривень, а в 2018 - на 212 мільйонів гривень.