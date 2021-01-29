Новини • Люстрація

"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК

6 04230
Глава НАЗК Сергій Пєтухов заявив, що Максим Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може зайняти цей пост, оскільки потрапляє під люстрацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Після того, як у першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький, представник Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Пєтухов 29 січня написав, що Луцький підпадає під закон про люстрацію, тому не може обіймати посаду ректора.

Пєтухов виклав відповідь Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва і не був звільнений за власним бажанням.

"Це відповідає критерію здійснення очищення влади", - зазначила у відповіді заступниця міністра з питань євроінтеграції Валерія Коломієць.

Ексрегіонал і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК 01

Ексрегіонал і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК 02

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Tat Prut
    Если я не ошибаюсь, то выбрала его профессура института. Вернее не выбрала а скорее продалась как дешевая шалава.
  • Ulyana Kryshynets
    Победивший на выборах ректора НАУ "экс-регионал" и кум Табачника Луцкий не может занять эту должность, поскольку попадает под люстрацию, - НАПК - Цензор.НЕТ 3198
  • wake up-UA
    Та це не привід відмовлятися від "цінного" кадра... "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6748
    "Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8765
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини