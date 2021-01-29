"Ексрегіонал" і кум Табачника Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може обійняти цю посаду, оскільки потрапляє під люстрацію, - НАЗК
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Глава НАЗК Сергій Пєтухов заявив, що Максим Луцький, який переміг на виборах ректора НАУ, не може зайняти цей пост, оскільки потрапляє під люстрацію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Після того, як у першому турі виборів ректора Національного авіаційного університету, який відбувся 28 січня, переміг доктор технічних наук, професор Максим Луцький, представник Національного агентства з питань запобігання корупції Сергій Пєтухов 29 січня написав, що Луцький підпадає під закон про люстрацію, тому не може обіймати посаду ректора.
Пєтухов виклав відповідь Міністерства юстиції України, в якій зазначено, що Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва і не був звільнений за власним бажанням.
"Це відповідає критерію здійснення очищення влади", - зазначила у відповіді заступниця міністра з питань євроінтеграції Валерія Коломієць.