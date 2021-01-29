Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.

У відповідь на запитання про результати перевірок порушень карантину на Буковелі Степанов сказав, що це питання не належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я.

Перевірками, за його словами, займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.

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