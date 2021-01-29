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Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов

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Зеленський у Буковелі не порушував карантин, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що президент Зеленський під час поїздки на Буковель на Новий рік не порушив карантин.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Президент був до запровадження карантину. Президент був до того, як там було введено відповідний карантин. Він повністю законослухняно це робив", - сказав Степанов.

У відповідь на запитання про результати перевірок порушень карантину на Буковелі Степанов сказав, що це питання не належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я.

Перевірками, за його словами, займаються Держпродспоживслужба, Нацполіція, органи місцевого самоврядування.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
  • mrSmith
    Театр абсурда, шоу уродов, как это еще можно назвать?
  • Алекс Мышкевич
    не, не нарушил !!!
    мы же видели на фото ! Зеленский на Буковеле не нарушал карантин, - Степанов - Цензор.НЕТ 7243

    дебилы, бл... !!!!
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