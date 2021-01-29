Трампа під час розгляду питання про імпічмент захищатимуть 5 адвокатів, - ЗМІ
Про це повідомляє телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Приблизно за десять днів до початку другого судового процесу з імпічменту колишній президент Дональд Трамп залучив ще трьох адвокатів у кримінальних справах, збільшивши кількість своєї команди до п'яти адвокатів", - зазначається в повідомленні.
Захист Трампа очолює відомий у Південній Кароліні адвокат Батч Бауерс. До команди також залучені юристи Дебора Барб’єр, Джонні Гассер, Грег Гарріс та Джошуа Говард, які працюють у штатах Південна та Північна Кароліна.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США в понеділок офіційно передала до Сенату резолюцію про імпічмент Трампа. Бывшего президента США обвинувачують у підбурюванні до заколоту під час захоплення мітингувальниками Капітолію. Очікується, що судовий розгляд розпочнеться після 8 лютого.