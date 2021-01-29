"Інформація не підтвердилася" - Ляшко про "таємну" вакцинацію посадових осіб проти коронавірусу

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає фейковою інформацію про підпільну вакцинацію від COVID-19 в одній з приватних клінік Києва.

"Для мене це фейк, поки не буде фактів, які підтверджені комісіями або відповідними правоохоронними органами", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ

Разом із тим Ляшко висловив упевненість, "що там не було жодної вакцинації".

"За всіма нашими каналами ми маємо інформацію, що офіційно в Україну жоден з імунобіологічних препаратів проти COVID-19 не потрапляв. Я не вірю, що хтось щось завіз. Якщо і завозили, то це вакцина Pfizer, а вакцина Pfizer вимагає температури транспортування -70 градусів", - сказав він.

Ляшко нагадав про доручення прем'єр-міністра, щоб ліцензійна комісія МОЗ перевірила приватну клініку, яка згадується в публікаціях про підпільну вакцинацію.

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"За результатами перевірок буде проведено окремий брифінг", - сказав він.

Як повідомлялося, на інтернет-сайті "Обозреватель" вийшов матеріал бізнесмена Михайла Бродського, в якому той стверджує, що деякі українські представники влади, зокрема деякі народні депутати і топчиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною в Україну з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи EUR2,5 тис.

У деяких ЗМІ у зв'язку з цим згадувалася приватна клініка "Меділенд" (Київ). У цій клініці агентству "Інтерфакс-Україна" відмовилися коментувати ситуацію по телефону, повідомивши, що інформацію про вакцинацію проти COVID-19 можна отримати тільки безпосередньо у клініці.