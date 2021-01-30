Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

Слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

Теперішнє місце перебування Нескоромного невідоме.

"Слідчі, крім цього, аналізують матеріали, опубліковані сьогодні в ЗМІ, про наявність у діях Дмитра Нескоромного ознак вчинення злочину, передбаченого статтею 111 КК України (державна зрада)", - додали в пресслужбі.

Йдеться про записи розмов Нескоромного, в яких він захоплюється Путіним і передає привіт "нашій московській сім'ї".

Слухайте на Цензор.НЕТ: "Володимир Володимирович - красень, сила. Нашій московській сім'ї привіт", - у мережі з'явився аудіозапис розмов ексзаступника глави СБУ Нескоромного. АУДIО

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

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27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.