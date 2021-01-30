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З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов

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З 1 лютого Кабмін оприлюднить інформацію про постачання вакцини проти коронавірусу від нових виробників, - Степанов
Уряд із понеділка розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти коронавірусу. Цих домовленостей було досягнуто ще восени 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він уточнив, що поки не може назвати, з ким саме підписано контракти.

"Ми спочатку говорили про те, що ми вакцинацію починаємо в лютому 2021 року. Ми виходили з тих домовленостей і того розуміння процесу домовленостей, який у нас існував у вересні-жовтні. Коли ми в змозі отримати вакцину... Виходячи з тих домовленостей, я думаю, що вже в понеділок-вівторок ви побачите нові контракти, які ми підписали, я просто не можу зараз назвати", - сказав міністр.

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Топ коментарі

  • Юрий Аверьянов
    Мечта фарм-аферистов посадить на иглу все человечество навсегда. Только одна серьезная беда уже обнаружилась при вакцинации переболевших лиц: введение вакцины в значительном количестве случаев приводит к тяжелым и фатальным исходам поскольку ведущим в патогенезе ковид-инфекции является аутоиммунный фактор и происходят реакции по типу анафилаксии. Десятки компаний-призводителей этого фуфла сошлись в схватке втюхать побольше своего, пока афера не раскрылась как с "чудодейственным" ремдесивироом или актемрой. Поначалу идиоты в погоне за этой мачмалой выкладывали по 3 тысячи зелени за 1 курс, сегодня ищут лохов чтобы хоть за 300 втюхать
  • Топ Ган
    С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 4565 С 1 февраля Кабмин обнародует информацию о поставках вакцины от коронавируса от новых производителей, - Степанов - Цензор.НЕТ 7180
  • Степан Иванов 8d06009e
    Простите, а у нас были ранее поставки от старых производителей?!
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