Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук

Вартість проведення референдуму в Україні дорівнюватиме вартості однієї передвиборчої кампанії. Це близько 2 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

Він підкреслює, що важливо, щоб у питанні проведення референдуму не було зловживань.

"Тільки найважливіші питання, які становлять інтерес нашої нації, які становлять інтерес держави, мають виноситися на всеукраїнський референдум. Крім цього, я хочу нагадати, що це не безкоштовна гра. Вартість проведення референдуму, за різними підрахунками, це як вартість передвиборчої кампанії, яка відбувається в Україні. Це 2 млрд гривень. Нам треба думати, чи варто витрачати їх на хайпові питання або ж треба ставити питання, які вирішують майбутнє країни", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що перший референдум може відбутися вже у 2021 році.

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроєкт про всеукраїнський референдум.

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