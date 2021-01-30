Новини

Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук

2 99559
Проведення референдуму коштуватиме як передвиборча кампанія, близько 2 млрд грн, - Стефанчук
Вартість проведення референдуму в Україні дорівнюватиме вартості однієї передвиборчої кампанії. Це близько 2 млрд гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі "Свободи слова із Савіком Шустером".

Він підкреслює, що важливо, щоб у питанні проведення референдуму не було зловживань.

"Тільки найважливіші питання, які становлять інтерес нашої нації, які становлять інтерес держави, мають виноситися на всеукраїнський референдум. Крім цього, я хочу нагадати, що це не безкоштовна гра. Вартість проведення референдуму, за різними підрахунками, це як вартість передвиборчої кампанії, яка відбувається в Україні. Це 2 млрд гривень. Нам треба думати, чи варто витрачати їх на хайпові питання або ж треба ставити питання, які вирішують майбутнє країни", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що перший референдум може відбутися вже у 2021 році.

Нагадаємо, у вівторок, 26 січня, парламент остаточно схвалив законопроєкт про всеукраїнський референдум.

Читайте також: Зеленський щодо закону про референдум: Тепер влада буде змушена прислухатися до волі народу

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    Вы сегодня слышали у Савика ото-го жирного ******!? Почти дословно - ".. мы в первую вынесем на референдум те вопросы что накопились у власти !!! , а потом если народ надумает - то их вопросы.".. Если Мы их не снесем-вынесем до лета - то Нам и Украине пзда...
  • Шоколад Корона
    Зеленский уже задавал дурные вопросы. Говорит, сам платил. У Степанюка уже есть 2 млрд. на референдум?
  • Хм e927b159
    А пофиг, что люди нихрена не понимают, у нас же "мудрий нарид", который уже клона выбрал, сейчас еще и обратно в совок хочет, чтобы все было государсвенное, чтобы жить как в КНДР или Венесуэле с зарплатой в 5 баксов.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини