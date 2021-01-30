Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою

Посольство України направило офіційний запит до правоохоронних органів Російської Федерації про наявність українського громадянства у заарештованої жінки, яка брала участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Москві направило офіційний запит до правоохоронних органів РФ щодо підтвердження зазначеної інформації, зокрема належності заарештованої особи до громадянства України, та надання інших деталей у цій справі", - сказав співрозмовник.

29 січня російський суд помістив під варту терміном на два місяці уродженку України, яка брала участь у протестах на підтримку Навального.

За даними російських ЗМІ, 35-річна уродженка України була затримана 23 січня, на мітингу жінка нібито кілька разів ударила поліцейського.

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