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Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою

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Посольство України намагається з'ясувати громадянство заарештованої в Москві за участь в опозиційному мітингу жінки, яка назвалася українкою
Посольство України направило офіційний запит до правоохоронних органів Російської Федерації про наявність українського громадянства у заарештованої жінки, яка брала участь у протестах на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ, про це УНН повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Посольство України в Москві направило офіційний запит до правоохоронних органів РФ щодо підтвердження зазначеної інформації, зокрема належності заарештованої особи до громадянства України, та надання інших деталей у цій справі", - сказав співрозмовник.

29 січня російський суд помістив під варту терміном на два місяці уродженку України, яка брала участь у протестах на підтримку Навального.

За даними російських ЗМІ, 35-річна уродженка України була затримана 23 січня, на мітингу жінка нібито кілька разів ударила поліцейського.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    А у "пацана" чиє громадянство? Батько - араб, мати - уродженка України... Однак, питання: "А який стосунок вони мають зараз до України?" Живуть у Франції багато років, син, сумніваюсь, що два слова зв"яже українською... От чого так - коли таким, як вони, добре, там, за кордоном, то про Україну вони і не згадують, а коли стає погано, то відразу згадують про своє "українське коріння"? Чому-б, не навпаки, як діють люди, що по два-три покоління живуть за кордоном, але пам"ятають про батьківщину предків і приходять, коли погано не їм, а історичній батьківщині?
    Поставте цю "українку" і Марківа з Василем Сліпаком, поряд.... Не виходить? Ото-ж-бо, й воно...
  • Senator S 01a656ec
    Если Василий Лановой и Сергей Бондарчук родились в Украине,то єто совсем не значит что они Украинці... Посольство Украины пытается выяснить гражданство женщины, назвавшейся украинкой и арестованной в Москве за участие в оппозиционном митинге - Цензор.НЕТ 3683
  • Polomarenko Anatoly
    То в Канаді українці навіть в 3-4 поколіннях памятають своє коріння, звичаї, мову своїх предків. А НА роССії вроджені в Україні, в першому поколінні, стають хохлами, а в другому ненавидять Батьківщину своїх предків.
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